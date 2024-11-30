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Новости 17:50

В Отрадном у берега Невы заметили разлив нефтепродуктов

фото ЗакС политика В Отрадном у берега Невы заметили разлив нефтепродуктов

В Кировском районе Ленинградской области вдоль берега Невы обнаружили разлив нефтепродуктов недалеко от города Отрадное, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы региона.

Как рассказали в организации, спасатели города Шлиссельбург трижды приезжали на место происшествия для ликвидации разлива и обследования территории. Оказалось, что разлив идет из грунта территории ближайшего предприятия.

Уточняется, что информация об утечке доведена до экологической полиции и местной администрации.

Напомним, что в начале октября в Кронштадте зафиксировали разлив нефтепродуктов. Оказалось, что разлив произошел из наполовину затопленного судна.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти


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