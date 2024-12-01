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Новости 11:34

Володин рассказал об ужесточении мер против продажи никотина подросткам.

фото ЗакС политика Володин рассказал об ужесточении мер против продажи никотина подросткам.

Депутаты начали рассматривать законопроекты, направленные на защиту несовершеннолетних от употребления табачной и никотинсодержащей продукции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин 1 декабря. Он отметил, что речь идет о таких товарах, как вейпы, электронные сигареты, табак, кальяны, насвай и снюс, которые, по его словам, могут вызывать серьезные заболевания. Политик подчеркнул, что результаты проверок показывают, как продавцы ради прибыли нарушают закон, создавая угрозу для здоровья детей.  

Володин также привел статистику, согласно которой в 2023 году было возбуждено 6496 административных дел за нарушение правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции — на 53,7% больше, чем в 2022 году.  

Среди предложений в законопроектах — значительное повышение штрафов за продажу таких товаров несовершеннолетним. Для физических лиц штрафы могут увеличиться до 300 тысяч рублей (вместо текущих 40–60 тысяч рублей), для должностных лиц — до 700 тысяч рублей (вместо 150–300 тысяч рублей), а для юридических лиц — до 2 миллионов рублей (вместо 400–600 тысяч рублей).  

Кроме того, планируется ввести уголовную ответственность за повторные нарушения и увеличить штрафы за другие нарушения в торговле этой продукцией. Володин также предложил своим подписчикам в соцсетях ответить, считают ли они эти меры необходимыми.

фото: ЗАКС.Ру


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