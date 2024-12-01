Володин рассказал об ужесточении мер против продажи никотина подросткам.

Депутаты начали рассматривать законопроекты, направленные на защиту несовершеннолетних от употребления табачной и никотинсодержащей продукции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин 1 декабря. Он отметил, что речь идет о таких товарах, как вейпы, электронные сигареты, табак, кальяны, насвай и снюс, которые, по его словам, могут вызывать серьезные заболевания. Политик подчеркнул, что результаты проверок показывают, как продавцы ради прибыли нарушают закон, создавая угрозу для здоровья детей.

Володин также привел статистику, согласно которой в 2023 году было возбуждено 6496 административных дел за нарушение правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции — на 53,7% больше, чем в 2022 году.

Среди предложений в законопроектах — значительное повышение штрафов за продажу таких товаров несовершеннолетним. Для физических лиц штрафы могут увеличиться до 300 тысяч рублей (вместо текущих 40–60 тысяч рублей), для должностных лиц — до 700 тысяч рублей (вместо 150–300 тысяч рублей), а для юридических лиц — до 2 миллионов рублей (вместо 400–600 тысяч рублей).

Кроме того, планируется ввести уголовную ответственность за повторные нарушения и увеличить штрафы за другие нарушения в торговле этой продукцией. Володин также предложил своим подписчикам в соцсетях ответить, считают ли они эти меры необходимыми.

фото: ЗАКС.Ру