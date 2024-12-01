Авторы детских книг смогут побороться за премии в 1,5 миллиона рублей

С 2025 года в России начнут вручать премии в области детской и подростковой литературы. Соответствующее постановление 1 декабря опубликовано на сайте Правительства, передает "Парламентская газета".

Награды в размере 1,5 миллиона рублей каждая будут присуждаться в семи номинациях. Ими отметят авторов лучших прозаических произведений и стихов для детей и подростков, создателей иллюстрированных книг и издательских проектов, а также тех, кто внес значительный вклад в развитие детской литературы.

Лауреатов премии будет определять Правительство по рекомендации межведомственного совета.

Эта награда включена в перечень премий за выдающиеся достижения в области науки, культуры, искусства и других сфер, которые освобождаются от налогообложения.

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин попросил учителей подумать о том, как заставить молодежь читать бумажные книги.

фото: Unsplash