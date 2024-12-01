Заболеваемость микоплазменной пневмонией в России выросла в четыре раза

Директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории "ЛабКвест" Дмитрий Буланов сообщил в интервью "Известиям" о росте числа случаев микоплазменной пневмонии в России. По его данным, за октябрь–ноябрь 2024 года болезнь выявили у 19,6% обследованных, тогда как за аналогичный период 2023 года показатель составлял 4,9%.

Буланов отметил, что вспышки заболевания традиционно начинаются осенью, но в этом году уже в апреле–июне заболеваемость достигла 10,8%, а в июле–сентябре выросла до 21,5%. Особую уязвимость к болезни демонстрируют дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Микоплазменная пневмония относится к атипичным формам и требует специфического лечения, поскольку стандартные антибиотики против нее неэффективны. Начальные симптомы схожи с ОРВИ, но при отсутствии лечения воспаление может затронуть легкие, печень, почки, сердце и головной мозг.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала отслеживать распространение респираторных инфекций, включая микоплазменную пневмонию, с конца 2023 года. В декабре того же года НИИ гриппа сообщал о превышении эпидемического порога в 36 крупных городах России на 20%. Несмотря на рост случаев, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила в январе 2024 года, что ситуация остается под контролем.

Напомним, в сентябре вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал об ОРВИ как о главной угрозе и призвал вакцинироваться.

фото: ЗАКС.Ру