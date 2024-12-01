Счета комика Долгополова в России заблокировали из-за проблем с налогами

Российские счета комика Александра Долгополова были заблокированы по решению Федеральной налоговой службы. Об этом 1 декабря сообщило РИА "Новости" со ссылкой на данные сервиса "БИР-Аналитик". Причиной заморозки стало непредставление налоговой декларации в установленный срок — более 20 рабочих дней после его истечения.

Александр Долгополов, уехавший из России в 2020 году, оставил в стране зарегистрированное индивидуальное предприятие.

Ранее, в апреле 2023 года, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить действия Долгополова и Гарика Оганисяна, которые в одном из своих выступлений упомянули обстоятельства теракта на Университетской набережной в Петербурге, произошедшего 2 апреля, обыграв их в шутливой форме.

фото: ЗАКС.Ру