Бастрыкин поручил дать оценку действиям комиков Долгополова и Оганисяна, спародировавших убийство Татарского

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал своим подчинённым поручение организовать проверку записи выступления двух комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, которые выступили с пародией на убийство военкора Владлена Татарского в Петербурге. О начале процессуальных действий сообщает пресс-служба СК.

Ранее видеозапись с выступлением Долгополова и Оганесяна раскритиковала в своём Telegram-канале депутат Государственной думы Яна Лантрантова, которая попросила главу Следкома изучить её содержимое.

В Telegram-канале SHOT приводится фрагмент видео, которое взволновало правоохранителей. На кадрах, снятых во время стендапа, Долгополов выходит на сцену с пакетом в ходе выступления Оганесяна и вручает ему статуэтку. Последний ставит её рядом с собой.

На видео уже отреагировала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, пообещавшая обратиться в Генпрокуратуру.

Владимир Путин ранее посмертно наградил Татарского орденом Мужества. В результате взрыва в заведении Street Food Bar №1 на Университетской набережной пострадали не менее 40 человек.

Следственный комитет предварительно пришёл к выводу, что инцидент произошёл из-за начинённой взрывчаткой статуэтки, которую, по версии ведомства, Татарскому подарила в ходе вечера встречи Дарья Трепова. Девушку отправили под арест.