Рэпер MAYOT высказался о проверке полиции на своем концерте

Рэпер MAYOT 1 декабря прокомментировал рейд силовиков на своем концерте в петербургском клубе Base, отметив, что мероприятие прошло и не было сорвано, сообщает "Фонтанка".

Артем Никитин (настоящее имя исполнителя) пояснил, что сотрудники силовых структур прибыли в клуб на Кондратьевском проспекте, чтобы проверить, как проходят выступления. По его словам, визит был связан с инцидентом, произошедшим после выступления другого артиста неделю назад: тогда три подростка отравились "аптечными наркотиками" и попали в больницу.



Музыкант добавил, что организаторы смогли запустить зрителей на площадку только после завершения работы полиции. Он выразил благодарность слушателям, своей команде и организаторам, подчеркнув, что рад проведению концерта, несмотря на задержку.



Как сообщал ЗАКС.Ру, в клубе Base следователи ГСУ СК и полицейские искали возможные нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также причастных к ним лиц. С концерта были доставлены в отделы полиции 18 нетрезвых несовершеннолетних зрителей.

фото пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу