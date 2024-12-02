МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре и ухудшении погоды

МЧС по Петербургу предупредило жителей об ухудшении погодных условий. В понедельник, 2 декабря, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в ведомстве.

Согласно данным Северо-Западного УГМС, погода будет облачной, а температура воздуха составит от +2 до +4 градусов.

Спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В случае необходимости выезда рекомендуется снижать скорость на дороге.

Напомним, вчера ночью из-за угрозы наводнения закрывали дамбу Комплекса защитных сооружений. К утру воскресенья, когда угроза миновала, ее снова открыли.

фото: ЗАКС.Ру