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МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре и ухудшении погоды

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре и ухудшении погоды

МЧС по Петербургу предупредило жителей об ухудшении погодных условий. В понедельник, 2 декабря, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в ведомстве.  

Согласно данным Северо-Западного УГМС, погода будет облачной, а температура воздуха составит от +2 до +4 градусов.  

Спасатели советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В случае необходимости выезда рекомендуется снижать скорость на дороге.

Напомним, вчера ночью из-за угрозы наводнения закрывали дамбу Комплекса защитных сооружений. К утру воскресенья, когда угроза миновала, ее снова открыли.

фото: ЗАКС.Ру


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