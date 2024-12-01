Дамбу в Петербурге закрывали из-за угрозы наводнения

В ночь на 1 декабря в Петербурге из-за угрозы наводнения была закрыта дамба Комплекса защитных сооружений, сообщает "Коммерсантъ-Санкт-Петербург" со ссылкой на Комплекс защитных сооружений. Водопропускные затворы были открыты в 09:52 воскресенья, когда угроза миновала. Судоходный канал Кронштадтского корабельного фарватера вновь стал доступен для судов.

В то же время энергетики организовали дополнительные круглосуточные дежурства 117 оперативных бригад, проверив спецтехнику и аварийные запасы, но в итоге ничего из этого не понадобилось.

В Петербурге до 12:00 воскресенья сохраняется "желтый" уровень опасности, связанный с сильным ветром (порывы до 15-17 м/с). Жителей города просят соблюдать осторожность, избегать крупных и старых деревьев и, по возможности, не парковать автомобили рядом с ними. Владельцам наружной рекламы рекомендуется проверять надежность конструкций.

фото: ЗАКС.Ру