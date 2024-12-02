"Единая Россия" насчитала 30 тысяч партийцев в Петербурге

Членами петербургского отделения "Единой России" числятся 30 тысяч человек, еще 11 тысяч горожан сотрудничают с партией в статусе сторонников. Статистикой поделился секретарь реготделения, спикер Законодательного собрания Александр Бельский в своем Telegram-канале 1 декабря по случаю 23-летия партии. Единороссы-петербуржцы составляют примерно 1,2% от общего числа членов партии - их насчитывается более 2,5 млн. По стране сторонников партии набралось 900 тысяч.

"Конечно, статус правящей партии — огромная ответственность, которая лежит на плечах каждого единоросса. И "ЕР" делает всё, чтобы оправдать ожидания жителей, обеспечить непрерывное и равномерное развитие страны" - написал Бельский.

Напомним, Бельский был избран на пост секретаря петербургского отделения 29 ноября на региональной конференции "Единой России". До этого должность в течение трех лет занимал депутат Государственной думы Сергей Боярский. О том, как проходила передача власти, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру