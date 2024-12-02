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Новости 12:32

Депутат Госдумы Хамитов предложил запретить курение на ходу

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Хамитов предложил запретить курение на ходу

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов выступил с инициативой ввести запрет на курение на ходу. С соответствующим предложением он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает 2 декабря РИА Новости.  

По мнению парламентария, такая мера сделает города более чистыми и комфортными для жизни, а также поможет снизить популярность курения среди молодежи. Хамитов предложил рассмотреть возможность внесения поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма".  

Депутат отметил, что курение на ходу наносит вред окружающим, провоцируя пассивное курение, загрязняет города окурками и подает негативный пример детям и подросткам. По его словам, ранее представители общественных организаций уже обращались с подобной инициативой, подчеркнув её важность для формирования здорового поколения.  

Хамитов также выразил уверенность, что введение запрета поспособствует оздоровлению россиян и улучшению городской среды.  

Ранее в Госдуму уже поступал законопроект об увеличении штрафов за курение, распитие алкоголя в транспорте и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

фото: ЗАКС.Ру


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