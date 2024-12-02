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Новости 14:29

Организатора концерта Big Baby Tape в Петербурге оштрафовали на четверть миллиона за толпу у А2

фото ЗакС политика Организатора концерта Big Baby Tape в Петербурге оштрафовали на четверть миллиона за толпу у А2

Петроградский районный суд Петербурга 2 декабря признал виновным Даниила Вишнякова по "митинговой" статье  (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП) и оштрафовал его на 250 тысяч рублей, сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов города. Поводом для составления протокола стала толпа фанатов рэпера Big Baby Tape, которым не хватило места в зале концертного зала А2 из-за завышенного числа проданных билетов. 

Суд назначил Вишнякову минимальный штраф, предусмотренный статьей для юридических лиц. В судебном процессе он участвовал как индивидуальный предприниматель, а не физическое лицо. Для юрлиц максимальный штраф может достигать полумиллиона. 

В административном протоколе говорилось, что на концерт не смогли попасть порядка 500 человек. Все они, оставаясь на улице, создавали помехи движению пешеходов. Сам концерт прошел в начале октября. Сам артист, Егора Раткина, известный публике как Big Baby Tape тогда писал в соцсетях, что разочарован организатором и больше не будет с ним сотрудничать. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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