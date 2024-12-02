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Новости 14:55

Беглов утвердил руководителей комитетов по благоустройству и природопользованию

фото ЗакС политика Беглов утвердил руководителей комитетов по благоустройству и природопользованию

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил председателей двух комитетов: по благоустройству и по природопользованию. Об этом 2 декабря сообщили в Смольном.  

С 3 декабря главой комитета по благоустройству стал Сергей Петриченко, ранее занимавший должность главы Калининского района. Председателем комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности назначен Кирилл Соловейчик, который с ноября временно исполнял эти обязанности.  

Напомним, в ноябре с поста главы комитета по природопользованию был уволен Александр Герман, занявший должность советника губернатора. Соловейчик, ранее возглавлявший комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, стал временным руководителем комитета.  

Предыдущий председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко перешел на должность главы комитета по труду и занятости. Врио главы комитета по благоустройству был назначен Сергей Петриченко, который теперь утвержден на посту.

фото: ЗАКС.Ру


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