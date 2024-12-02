"Нескучный сад" лишился доступа к госзакупкам за срыв работ в Удельном парке

Петербургское управление ФАС сообщило 2 декабря о включении ООО "Нескучный сад" в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной этого стал срыв сроков выполнения работ в Удельном парке, следует из распространенной информации.

Как рассказали антимонопольщики, по условиям ранее заключенного контракта компания должна была в два этапа выполнить проектно-изыскательские работы по восстановлению парка. Первый этап должен был завершиться к сентябрю 2022 года, второй — к ноябрю 2023 года. Однако завершение работ по первому этапу произошло с опозданием, что внесло коррективы в график.

Согласно дополнительному соглашению, полностью завершить подряд компания должна была к июню 2024 года. Тем не менее, по состоянию на 5 ноября работа оставалась невыполненной, следует из сообщения УФАС. В результате служба приняла решение включить "Нескучный сад" в реестр недобросовестных поставщиков.

"Санкт-Петербургское УФАС включило сведения в отношении общества ООО "Нескучный сад" в РНП сроком на 2 (два) года", — говорится в сообщении службы.

Включение в РНП означает для компании невозможность участвовать в конкурсах на проведение государственных закупок.

"Нескучный сад" известен как один из крупных поставщиков комитета по благоустройству. Компания работала, в частности, над проектом пешеходной зоны у истока реки Карповки, над работами по Заневскому парку и по ряду иных объектов.

Фото: ЗАКС.Ру