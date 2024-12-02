"Каток у Флагштока" установит мировой рекорд по размеру

Торжественное открытие новой очереди катка "Каток у Флагштока" состоится 7 декабря. После расширения его площадь достигнет 28 000 кв. метров, что станет новым мировым рекордом, зафиксированным в Книге рекордов России, передает 2 декабря "Фонтанка".

Как сообщили в АО "Зенит-Арена", церемония начнется в 15:00. В программе — выступления известных российских фигуристов, среди которых олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин, а также бронзовые призеры Олимпиады 2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые покажут парный номер. Также на мероприятии выступят юниоры под руководством знаменитого тренера по фигурному катанию, шестикратной чемпионки СССР Тамары Москвиной.

Чтобы попасть на церемонию, нужно получить специальный бесплатный билет, который можно забронировать через сайт или получить в кассах.

После открытия каток продолжит свою работу, предлагая три сеанса с развлекательной программой. Первый сеанс пройдет с 16:30 до 19:00, на нем фигуристы проведут мастер-классы и автограф-сессию. В завершение шоу-команда "Катка у Флагштока" представит танцевальные номера под музыку русских композиторов, а также устроит ледовую дискотеку. Дополнительные сеансы с шоу и дискотеками запланированы с 20:00 до 21:30 и с 22:00 до 23:30.

Напомним, в Петербурге к Новому году идет активная подготовка. С 15 декабря на Конюшенной площади начнет работать традиционный каток, хотя на этом месте могли обустроить автостоянку.

фото: ЗАКС.Ру