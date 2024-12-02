Суд арестовал петербуржца по делу о теракте

Петербуржец Петр Пустовой проведет следующие два месяца в СИЗО, решил Невский районный суд. Против горожанина возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) из-за поджога объекта железнодорожной инфраструктуры.

По версии следствия, вечером 29 ноября Пустовой уничтожил пост секционирования железнодорожной станции "Рыбацкое" и скрылся с места. Подвергшийся нападению объект влиял на работу станции и, в частности, на соблюдение безопасности и правил движения на путях, следует из уточнения судебной пресс-службы.

Задержание гражданина произошло 1 декабря, в тот же день ему предъявили обвинение. Следствие ходатайствовало об аресте Пустового. Сторона защиты и он сам возражали и "просили избрать более мягкую меру пресечения с учетом возраста, состояния здоровья обвиняемого, а также совершения им преступления под влиянием обмана", говорится в распространенном сообщении.

Суд арестовал обвиняемого до 29 января 2025 года.

В минувшем ноябре Горсуд приговорил Максима Бубенщикова к 14,5 годам лишения свободы по делу о совершении диверсий на железной дороге. Речь шла о четырех поджогах релейных и батарейных шкафов.

Фото:ЗАКС.Ру