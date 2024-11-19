Городской суд вынес приговор петербуржцу за диверсии на железной дороге

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Максима Бубенщикова, обвиняемого в совершении диверсий (ч.1 ст.281 УК РФ (4 эпизода)) и покушении на диверсию (ч.3 ст.30 - ч.1 ст.281 УК РФ), об этом 19 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, летом 2023 года Бубенщиков через мессенджер получил предложение от неизвестного совершать поджоги релейных и батарейных шкафов на железнодорожной инфраструктуре за денежное вознаграждение. Получив инструкции и договорившись о сумме оплаты, он провел несколько поджогов на территории Петербурга и Ленинобласти, нанося ущерб ОАО "РЖД".

Первый эпизод произошел в июле 2023 года. Бубенщиков поджег релейный шкаф на станции "Лисий Нос", нанеся ущерб в размере 138 410 рублей. Действия обвиняемый снимал на видео для подтверждения перед заказчиком.

В августе этого же года он поджег еще два объекта: релейный шкаф на перегоне "Сестрорецк-Белоостров" и батарейный шкаф на станции "Белоостров", причинив ОАО "РЖД" ущерб на суммы 336 150 и 84 642 рублей соответственно, а также совершил очередной поджог релейного шкафа на перегоне станций "Лебяжье-Калище", ущерб от которого составил 40 307 рублей.

Всего за выполнение преступлений он получил от заказчика 72 380 рублей в криптовалюте, которые вывел через банк.

Подсудимый вину в одном из эпизодов не признал и просил переквалифицировать свои действия на менее тяжкую статью, однако суд счел доказанным умысел на подрыв экономической безопасности России.

Суд назначил Максиму Бубенщикову наказание в виде лишения свободы сроком на 14,5 лет в исправительной колонии строгого режима, из которых первые четыре года он проведет в тюрьме.

Напомним, что суд отправил петербуржца в СИЗО в рамках дела о попытке поджечь военную авиационную технику.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга