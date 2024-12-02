Доходы бюджета подобрались к 1,2 трлн рублей

Общая сумма доходов казны Петербурга составила на начало декабря 1,19 трлн рублей, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. Это 93 % от бюджета с учетом корректировки, уточнил он.

Собственные доходы бюджета составили 1,16 трлн рублей, при этом 70 % поступлений пришлось на доходы физических лиц и поступления от налога на прибыль организаций. В абсолютных цифрах это 810,5 млрд рублей.

Налог на доходы физлиц дал казне 468,8 млрд рублей, налог на прибыль по основному кругу налогоплательщиков принес 307,6 млрд рублей. Доходы от специальных налоговых режимов малого бизнеса обогатили бюджет на 101,6 млрд рублей.

При этом к началу декабря расходы бюджета составили 1,07 трлн рублей, следует из сообщения Корабельникова.

"Исполнение бюджета в относительном выражении немного ниже аналогичного периода прошлого года (78 %) и составляет 74,5 %", — отметил вице-губернатор. По его словам, это связано с увеличением расходов бюджета при его корректировке, при этом в абсолютных значениях показатель растет и составляет "плюс 137,2 млрд рублей к прошлому году".

Месяцем ранее Корабельников сообщал о превышении отметки в 1 трлн рублей доходов казны с начала года.

Фото: ЗАКС.Ру