Доходы Петербурга с начала года превысили триллион рублей

За первые 10 месяцев 2024 года доходы бюджета Петербурга перевалили за отметку в один триллион рублей, сообщил 1 ноября вице-губернатор Алексей Корабельников. Расходы казны немного не дотянули до 960 млрд рублей.

"В городской бюджет поступили доходы в сумме более 1 трлн рублей (1,08 трлн рублей) или 92 % от утвержденного бюджета", — написал Корабельников в своем Telegram-канале.

Основная доля поступлений в казну пришлась на собственные (налоговые и неналоговые) доходы. По словам вице-губернатора, речь идет о 1,06 трлн рублей.

Налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций принесли бюджету 732,6 млрд рублей, из них больше половины (423,2 млрд рублей) пришлось на поступления от НДФЛ.

Расходы бюджета составили 958,8 млрд рублей. Исполнение бюджета составило 71,5 %.

Месяцем ранее доходы бюджета составили 931 млрд рублей, а расходы — 850 млрд рублей, сообщал ранее Корабельников.

На этой неделе Заксобрание приняло в первом чтении проект бюджета на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Представлял документ губернатор Александр Беглов.

Фото: ЗАКС.Ру