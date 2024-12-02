Крупник предложил Минтруду ввести зарплату для родителей

Лидер фракции "Единая Россия" в петербургском Заксобрании Павел Крупник предложил ввести зарплату для родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами, сообщил 2 декабря RT. Свои соображения депутат изложил в обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Как передает RT текст документа, Крупник обратил внимание адресата на то, что в России проживают тысячи детей-инвалидов, нуждающихся в ежедневном уходе. При этом не все из них проживают в специализированных учреждениях. Как отметил Крупник, "многие родители отказываются от карьеры и атрибутов благополучия, предпочитая посвятить свою жизнь уходу за больным ребенком".

По мнению парламентария, таким родителям следовало бы выплачивать отдельную зарплату от государства. В беседе с журналистами он допустил, что размер такой выплаты мог бы составлять 50 тысяч рублей, но добавил, что итоговое значение следует обсуждать лишь после концептуального принятия идеи.

О возможности введения зарплат для родителей Крупник говорил в беседе с ЗАКС.Ру, опубликованной 30 ноября. "Сейчас работаю над предложением, чтобы родителям детей-инвалидов обеспечили достойные выплаты для возможности самостоятельного ухода и воспитания их детей", — говорил он в ходе интервью.

Фото: ЗАКС.Ру