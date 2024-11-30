Павел Крупник: Многодетные семьи - это самые сознательные, ответственные и трудолюбивые люди

Фото Законодательное собрание Петербурга

Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Павел Крупник в интервью ЗАКС.Ру поделился своим мнением о городских мерах поддержки семей, работе коллег в этом направлении, а также рассказал, какого, по его мнению, комитета не хватает в Смольном. Подробнее о работе ЗакСа в Год семьи - в материале ЗАКС.Ру.

- Павел Анатольевич, значительная часть работы Законодательного Собрания сконцентрирована на разработке всевозможных социальных мер поддержки, в частности, семей, института материнства. Какие, на ваш взгляд, самые важные решения за последнее время были приняты в этом направлении?

- Я человек, может быть, немножко несистемный в этом плане, для меня нет какого-то одного такого решения. Мы говорим о роли материнства, в нашей жизни это святое, и я хочу сказать, для меня все мало-мальские поправки или большие - вне зависимости от суммы бюджетных средств, формы поддержки - важны, потому что мы живем в настолько турбулентное, сложное время, что решиться завести ребенка - это непростое решение. Сейчас люди, которые решили жить вместе, осознанно подходят к рождению ребенка, взвешенно. Можно даже так сказать - просчитывают все наперед, бюджет на двоих, на троих и больше. Молодежь хочет создать себе сначала какой-то бэкграунд, работу, карьеру, жилье, закрыть ипотеку, посмотреть мир - в общем, попытаться пожить для себя. Это касается и мужчин, и женщин.

Сейчас в жизни России череда вызовов: от экономических до пандемии и СВО. Все это накладывает такую нервную обстановку на семью в целом. Посмотрите, сколько браков распадаются. 70 процентов разводов по вновь созданным семьям. Людям необходима вот та самая поддержка своих родителей, родственников, близких, друзей, коллег по работе, общества в целом. Человек так устроен, что ему всегда необходимо быть с кем-то рядом, на кого-то положиться.

Повторю, любая инициатива должна быть рассмотрена, обсуждена, и в результате - принято правильное решение. Конечно, мы много времени и внимания уделяем работе с многодетными семьями. Для меня это просто герои нашего времени, потому что сегодня поставить на ноги даже одного ребенка, обеспечить его всем необходимым, дать ему воспитание, образование - непростая задача, что уж говорить о нескольких детях. Вот я многодетный отец, у меня трое сыновей и мне реально было непросто. Мы с двумя детьми 11 лет снимали небольшую квартиру. Когда появился третий, еще год снимали и потом уже обзавелись жильем.

Любая мера господдержки необходима: деньги, льготы, посещение музеев, одежда, питание в школе, спортивные секции. С этого года город отменил плату за государственные детские сады, хоть она была и небольшая. Это такие деньги, которые ничего не значат для бюджета. Но, для семей все-таки это значимо, даже психологически. Родители говорят - вот, ребенка нужно в детский сад вести, за детский сад платить. Теперь не надо платить.

- Копейка рубль бережёт.

- У нас самый социально ориентированный город. Но проблем, которые нужно решать ежедневно, меньше не становится. Многие вопросы решаются годами, но решаются, если ими заниматься, не опускать руки и доказывать необходимость их решения.

Приведу пример. Есть многодетные семьи, которые я поддерживаю. Недавнее предложение - это наш законопроект, позволяющий многодетным родителям повысить квалификацию или обучиться новой специальности - бесплатно. Мы предложили эту норму ввести на федеральном уровне. Считаю, что наша инициатива важна. Например, есть мама, которая работала до рождения детей водителем троллейбуса. Зрение портится при рождении детей, и нужно найти себя в другой профессии. Теперь многодетные родители будут иметь возможность бесплатно освоить новую профессию (если законопроект примут). Примеров сфер переобучения родителей много: работа на компьютере, страховым брокером, очень востребованы рабочие специальности, автослессари, работа в транспортной сфере. Мама может начать шить, получить профессию повара, кондитера или гида.

Вы знаете хорошего гида? Мы живем в туристическом городе. Каждый год приезжают десятки, а то и сотни коллег, депутатов, бизнесменов на экономические форумы. Говорят: "Нам бы человека, который пешком погулял бы с нами, Исаакий показал, Петропавловку, где Пушкин жил, не на машине, а пешком хотим погулять". И начинаю судорожно искать гида, а их не больше десятка на весь город, таких, которых было бы интересно слушать. Так вот, женщина, работала у нас в ЗакСе, была помощником депутата очень много лет назад. Она знает два языка. Стала одним из лучших гидов. Зарабатывает достаточно, ее устраивает: сколько работает - столько и получает. А главное - она получает большое удовлетворение от того, что делает, от общения с людьми, от новых знакомств. Немаловажно и то, что от ее работы зависит, какое впечатление от посещения Петербурга получат наши гости.

- Ничего себе.

- Так вот, чтобы Вы понимали. У меня есть друзья - многодетная семья живет в Пушкинском районе, которых я стараюсь поддерживать. Отец Вячеслав - плотник-реставратор делает всё своими руками. Весь бюджет семьи зависит от него. Ася воспитывает 11 детей. Старшей 24 года, а остальные дети все погодки. Прилагаю всевозможные усилия, чтобы Ася была удостоена награды высшей степени отличия для женщин и получила почетное звание "Мать-героиня" и все причитающиеся ей льготы. Но как оказалось, это не простая история. Есть много правил, определенный лимит наград в год и еще много бюрократических вопросов. Первую ступень мы преодолели. В этом году с главой района способствовали получению семьей высшей региональной награды из рук губернатора - знака к почетному званию Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании детей" I степени. Теперь дорога в Москву.

- Это за заслуги в воспитании детей?

- Да. Конечно, мы таких людей в наше время должны просто на руках носить, оберегать, в "Красную книгу" заносить.

⁃ Сейчас Год семьи. Вот как поддерживать семьи сегодня?

⁃ Стимулировать рождаемость, давать все возможное. Например, в этом году, благодаря работе города, бюджету, Правительству, ЗакСу, неважно кому, - чиновникам, всех вместе, мы упразднили очередь по выдаче квартир сиротам. Многолетняя история. Теперь все дети, которые выходят из детских домов, получают квартиру в плановой очереди. Кроме того, они приезжают не в пустую квартиру.

- Вы про закон о выплатах на покупку необходимых вещей для быта?

- Да, чтобы купить небольшой холодильник, плиту, белье, подушки. То есть это самое необходимое. Такого не было до нас. И таких примеров очень много. К сожалению, статистика последних лет не в нашу пользу. В Петербурге в 2021 году родилось 55 тысяч детей. В 2022 году - 52 тысячи, на 3 тысячи меньше. А в 2023 году 50 тысяч, еще меньше.

- Но многодетных стало больше?

- Да. Третьих, четвертых детей увеличилось. В целом многодетных семей увеличилось на 2,5 тысячи. Есть многодетные родители, которые становятся приемными мамами и папами для детей из детдомов и приютов. Это вообще отдельная тема. Вот например, в Израиле нет детских домов. Практически нет. То есть, если ребенок попадает туда по каким-то причинам, то он сразу забирается в семью. Нужно детей отдавать семье. Нужно стимулировать эти семьи, помогать им. Про инвалидов отдельный вопрос. В Петербурге почти 20 тысяч семей, в которых воспитываются 21 387 детей-инвалидов. Это к вопросу мер поддержки семей с детьми-инвалидами. Есть еще профессия родителей.

- Это как?

⁃ Есть меценаты, которые стимулируют людей, чтобы те брали детей из детских домов и при этом финансовую сторону воспитания ребенка до 18 лет берут на себя. По сути платят приемным родителям ежемесячную зарплату. Живут в семье из 5-6 человек, работают мамой и папой. Когда дети вырастают, семья берет новых. Это такая социальная деревня. Частный социальный эксперимент. Это вопрос очень непростой. Это большая ответственность. Нельзя брать детей для воспитания, а потом сдавать обратно. Все дети разные, есть откровенно проблемные и для каждого из них нужен свой подход.

Вот сейчас работаю над предложением, чтобы родителям детей-инвалидов обеспечили достойные выплаты для возможности самостоятельного ухода и воспитания их детей. Очевидно, что на пенсию по инвалидности в 15 тысяч, которую получает ребенок, не прожить. Вот и получается, что мама, которая ухаживает за ребенком дома, не получает ничего, и все ложится на плечи отцов, которые работают в несколько смен и быстро выгорают. А если еще есть дети, то это становится реально сложно.

Лучше, чем родная семья о ребенке никто не позаботиться, а тем более, если ребенок не здоров. И если бы ежемесячные выплаты родителям ребенка-инвалида составляли 80-100 тысяч, то при таких условиях многим семьям не пришлось бы принимать такое тяжелейшее решение и отдавать своего больного ребенка в специализированное учреждение.

Есть, конечно, чудородители, которые в силу своей любви всецело посвящают свою жизнь больному ребенку. Борятся за его будущее каждый день. Поверьте, я знаю о чем говорю, занимаясь 25 лет хосписом, и часто общаясь с такими невероятными родителями. Вот с такими инициативами мы должны выходить. Или вот еще положительный пример гос меры поддержки - подарок новорожденному. С 1 августа 24 года теперь у нас есть наборы по 15 тысяч рублей. Вручают прямо в ЗАГС. Там, например, радионяня - пусть будет, почему бы и нет.

- Вы руководитель самой крупной фракции в парламенте. Понятное дело, это не секрет, что от вас непосредственно зависит, будет принято решение или нет…

⁃ Это ваше ошибочное мнение. Поясню Вам на примере футбольной команды. В каждой команде есть капитан. Но решающее слово в подготовке к игре или в самом соревновании остается за тренером. Именно от него во многом зависит принятие командой в нужный момент правильного решения. В нашей фракции таким тренером является председатель Заксобрания, член нашей фракции Александр Николаевич Бельский. У нас достаточно серьезная партийная дисциплина, есть достаточно широкий спектр обсуждения вопросов. У нас такие самодостаточные депутаты. Руководитель фракции имеет лишь некоторые преимущества, а именно, в более частом контакте с председателем парламента. Поэтому, пообщавшись с депутатами, пользуясь своим полномочием, я могу быстрее донести нужную информацию до спикера. Еще это представительские функции на уровне города, с исполнительной властью, коллегами из других регионов.

Это такая должность, которая позволяет мне иметь прямой диалог с каждым депутатом. У меня есть возможность представлять и отстаивать интересы партии в контакте с руководителями других фракций, представленных в парламенте. Наша фракция - это одна большая команда и мы с глубоким уважением относимся к мнению друг друга. Каждый депутат у нас достаточно профессиональный человек в разных областях: Александр Ржаненков в социалке. Николай Бондаренко в городском хозяйстве. Валерий Гарнец, естественно, управленец. Анастасия Мельникова, понятно, культура. Юрий Авдеев, Антон Соловьев - спорт. Денис Четырбок досконально разбирается в бюджетно-финансовой сфере. Беликов владеет широким спектром юридических вопросов. И так каждый член нашей фракции.

Мы не партия власти, как многие ошибочно о нас говорят, а мы правящая партия. И во многом от наших решений зависит принятие тех или законов в Петербурге, а это большая ответственность перед нашими избирателями - жителями нашего города. К примеру, в комплексе расходы социальной направленности составляют порядка 55% бюджета. И с каждым годом они расширяются. В бюджете 2025 года учтены новые инициативы, включая региональный маткапитал на четвертого и последующих детей, подарочные наборы для новорожденных. И каждый год мы делаем все возможное, чтобы все обязательства, которые мы утверждаем, были взвешены и исполнялись. Мы не имеем права скатываться в политический популизм. Все наши бюджетные предложения по соцгарантиям должны быть строго проработаны. И, конечно, Правительство, Комитет финансов строго следят за нашими инициативами.

Возвращаясь к теме нашего разговора - семья, отмечу, что в обществе бытует мнение, что рождение ребенка - это лишь ответственность родителей. Есть такие ханжи, которые говорят: "Нарожали - сами и тащите". Якобы многодетные семьи не осознают всей ответственности и сложности, подходят к этому вопросу легкомысленно. И я часто сталкиваюсь с таким настроением в обществе. Но, из своего личного опыта общения с многодетными семьями, скажу, что это люди, которые сознательно хотят иметь много детей. Это люди самые сознательные, ответственные и трудолюбивые. А наш долг - помогать им. Не только финансово. Не всё измеряется деньгами. В обществе это должно быть поощряемо. Мать-героиня, у неё должен быть не только бесплатный проход в Эрмитаж.. Этого мало. Должно быть со стороны общества уважение. Все хотят с олимпийским чемпионом сфотографироваться, а надо с Матерью-героиней фотографироваться. Хорошо бы создать отдельный комитет по делам семьи.

- Хотите возглавить комитет?

- Нет, но буду помогать этому комитету всеми силами. Я уже говорил, что я несистемный человек, понимаете. Рано или поздно начну раздавать бюджетные деньги налево и направо. Мне очень жалко всех, а чиновник должен быть такой: он должен быть умный и бессердечный, с холодной головой, профессионал.

- Павел Анатольевич, материнский капитал. Вы сторонник какой идеи? Что нужно постепенно, поэтапно расширять меры, куда его можно направить, или разом выдавать в наличной форме его?

- Понимаете, каждая семья принимает свое решение для себя. Например, для кого-то важно потратить деньги на образование детей, а для кого-то на медицину, на улучшение жилищных условий. Я уверен, у родителей должно быть право выбора. Но варианты должны быть сформулированы и обосновано ограничены. Он потому и называется маткапитал, что деньги должны быть вложены.

⁃ Почему нельзя маткапитал наличными выдавать?

⁃ Разные родители есть… Могут потратить деньги неразумно.

- Опасаетесь?

- Опасаюсь. Это, знаете, искушение. Разные папы, разные мамы. Вот папа пойдёт себе спиннинг купит, в лучшем случае. Есть папа, который купит себе ящик водки, а есть мама, которая пойдет купит себе еще что-то. Эти деньги должны быть адресно потрачены на семью. Они не должны быть ни мамиными, ни папиными.. Они должны быть на карте и потратить их можно только на утвержденные цели.

- У вас трое сыновей, подскажите, как решиться на первого?

- Я всегда знал, что у меня будут трое сыновей и жене говорил, что не надо никакие УЗИ делать. Приснилось мне когда-то. Честное слово. Чтобы решиться, любовь должна быть между людьми. Если нет любви, нельзя детей заводить. Иначе дети будут несчастные. И вы будете несчастные. Смысла нет в этом никакого. Главное - любовь. Бог - есть любовь. Поэтому, если вы по каким-то корыстным соображениям выходите замуж или, например, думаете, что стерпится - слюбится, то вы или будете всю жизнь несчастными, или рано или поздно разведетесь. Это сломанные судьбы. Надо в храм ходить, Евангелие читать. Небольшая книжка, но очень важная. Соблюдать хотя бы четверть, что там написано. Ходите вы в храм, не ходите вы в храм, дело каждого. Каждый в свое время придет или не придет туда. Дело не в этом. Как говорил брат Господень Иаков, вера без дел мертва. Смысл, что вы веруете, в храм ходите, исповедуетесь, причащаетесь, посты соблюдаете, а рядом с вами есть люди, которые нуждаются в вашей помощи, а вы проходите мимо, отводите глаза, делаете вид, что это не ваши проблемы?

Там вас вычеркнут потом [рукой показал на небо]. А если вы не ходите в храм, а людям помогаете, это защитит. Счастливы те, кто и в храм ходит , и людям помогает, богатеет в Бога - вот к этому надо стремиться. Тогда будет и первый, и второй, и третий ребенок. Я очень жалею, что поздно задумались о четвертом ребенке. Хотелось бы девочку. А время ушло. Супруга успокаивает - будем готовиться к внукам.

Проект "Город для семьи" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга