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Новости 9:17

МЧС третий день подряд предупреждает петербуржцев о ветре до 15 м/с

фото ЗакС политика МЧС третий день подряд предупреждает петербуржцев о ветре до 15 м/с

Во вторник, 3 декабря, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 2 декабря сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 3 декабря в Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в первые два дня зимы МЧС тоже предупреждали об ухудшении погоды из-за ветра до 15 м/с.

Фото: ЗАКС.Ру


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