Рябоконь: город продолжает удерживать сомнительное лидерство по невыплатам зарплаты

На 1 ноября 2024 года задолженность по заработной плате в Петербурге составила 63,1 млн рублей, об этом 3 декабря в своем Telegram-канале написал депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь ("Единая Россия") со ссылкой на данные Росстата.

Это на 1,6% меньше, чем был в октябре этого же года. Однако в целом по Северо-Западу ситуация ухудшилась: просроченная задолженность выросла на 1,4%, достигнув 129,9 млн рублей.

В масштабах страны общая сумма долга по зарплатам сократилась на 7,2% за месяц и составила 379,4 млн рублей. При этом 45,1% задолженности – это долги, образовавшиеся только в 2024 году.

"Учитывая, что наш город продолжает удерживать сомнительное лидерство по невыплатам заработной платы, продолжу мониторить ситуацию", – отметил парламентарий.

Напомним, что в конце ноября депутата ЗакСа Андрея Рябоконя обеспокоило сокращение объемов жилищного строительства. По его мнению, такую теденцию нужно переломить за счет участия государства на рынке жилья.

Фото: ЗАКС.Ру