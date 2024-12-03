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Бастрыкин встал на защиту пожилой петербурженки, которую избил таксист-мигрант

фото ЗакС политика Бастрыкин встал на защиту пожилой петербурженки, которую избил таксист-мигрант

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения о действиях таксиста в отношении пожилой петербурженки, об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как рассказали следователи, в информационный центр СК РФ обратился житель Петербурга, который рассказал о поведении таксиста-мигранта в отношении его матери пенсионного возраста.

По словам петербуржца, в ноябре 2024 года таксист приехал за пенсионеркой после операции в медицинское учреждение. Женщина якобы попросила водителя подвинуть пассажирское кресло, на что мужчина отказал ей в перевозке. 

Кроме этого, по словам сына пенсионерки, водитель вытолкал ее из машины, из-за чего она упала на асфальт, а потом избил. Прохожие помогли женщине.

Бастрыкин дал указание и.о. Руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Боброву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. В СК отметили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на студента во время прогулки с девушкой в Яблоновском саду.

Фото: пресс-служба СК РФ


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