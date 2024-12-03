ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:49

Московский суд отправил под арест посетителей клуба "Мутабор" за мат

фото ЗакС политика Московский суд отправил под арест посетителей клуба "Мутабор" за мат

Лефортовский районный суд Москвы назначил административные аресты для семи посетителей клуба "Мутабор" за мат, об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал всех семерых виновными в административном правонарушении о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ). 

В пресс-службе уточнили, что было установлено, что граждане выражали явное неуважение к обществу, которое сопровождалось нецензурной бранью в общественном месте.

В понедельник, 2 декабря, еще пятерым посетителям клуба тоже был назначен административный арест за аналогичное правонарушение. 

Напомним, что в субботу, 30 ноября, силовики провели рейды в клубах столицы для выявление пропаганды ЛГБТ*. Среди проверенных клубов был и клуб "Мутабор".

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама