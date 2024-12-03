Московский суд отправил под арест посетителей клуба "Мутабор" за мат

Лефортовский районный суд Москвы назначил административные аресты для семи посетителей клуба "Мутабор" за мат, об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал всех семерых виновными в административном правонарушении о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ).

В пресс-службе уточнили, что было установлено, что граждане выражали явное неуважение к обществу, которое сопровождалось нецензурной бранью в общественном месте.

В понедельник, 2 декабря, еще пятерым посетителям клуба тоже был назначен административный арест за аналогичное правонарушение.

Напомним, что в субботу, 30 ноября, силовики провели рейды в клубах столицы для выявление пропаганды ЛГБТ*. Среди проверенных клубов был и клуб "Мутабор".

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

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