Суд закрыл на 30 суток ресторан "Токио Сити" на Сизова после массовых отравлений

Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Гавань" по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ), об этом 3 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что более 20 петербуржцев обратились к медикам из-за признаков острой кишечной инфекции после посещения ресторана "Токио Сити" на проспекте Сизова.

После этого было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. Было установлено, что поставщиком рыбы является ООО "Гавань". Лосося, которого поставляла компания в ресторан, проверили и обнаружили сальмонеллу и листерию моноцитогенес.

Во время проверки в ООО "Гавань" также были выявлены нарушения в виде отсутствия дезинфекции, нарушения при проведении технологических процессов и многое другое.

Суд приостановил деятельность ООО "Гавань" на 90 суток, а деятельность ресторана "Токио Сити" на 30 дней. ООО "Инфинити", через которое работает ресторан, признали виновным по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ).

Фото: ЗАКС.Ру