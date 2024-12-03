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Суд закрыл на 30 суток ресторан "Токио Сити" на Сизова после массовых отравлений

фото ЗакС политика Суд закрыл на 30 суток ресторан "Токио Сити" на Сизова после массовых отравлений

Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Гавань" по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ), об этом 3 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что более 20 петербуржцев обратились к медикам из-за признаков острой кишечной инфекции после посещения ресторана "Токио Сити" на проспекте Сизова.

После этого было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. Было установлено, что поставщиком рыбы является ООО "Гавань". Лосося, которого поставляла компания в ресторан, проверили и обнаружили сальмонеллу и листерию моноцитогенес.

Во время проверки в ООО "Гавань" также были выявлены нарушения в виде отсутствия дезинфекции, нарушения при проведении технологических процессов и многое другое.

Суд приостановил деятельность ООО "Гавань" на 90 суток, а деятельность ресторана "Токио Сити" на 30 дней. ООО "Инфинити", через которое работает ресторан, признали виновным по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ).

Фото: ЗАКС.Ру


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