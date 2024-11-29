Следователи пришли к поставщику рыбы ресторана "Токио Сити" на Сизова

Петербургские следователи пришли с обысками в ООО "Гавань", которое поставляет рыбу в ресторан "Токио Сити" на проспекте Сизова, об этом 29 ноября пишет "Фонтанка.ру".

В ходе обысков сотрудники Следственного комитета изъяли документы. Напомним, что по факту отравления петербуржцев в ресторане было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих технике безопасности (ст. 238 УК РФ).

Предполагается, что посетители отравились рыбной продукцией в "Токио Сити", которую как раз поставляла компания "Гавань". Издание "Фонтанка" уточняет, что на звонки там не отвечают. В самой сети ресторанов заявили, что готовы помочь всем пострадавшим.

Также случаем заинтересовалась прокуратура Приморского района Петербурга, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что сотрудники прокуратуры проверяют совместно с Роспотребнадзором соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования массового отравления в ресторане "Токио Сити" на севере Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру