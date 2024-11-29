Возбуждено дело после массового отравления в ресторане "Токио Сити" на Сизова

Петербургские следователи возбудили уголовное дело после массового отравления горожан в ресторане на улице Сизова "Токио Сити", об этом 29 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Ранее в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу сообщали, что следователи провели проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих технике безопасности (ст.238 УК РФ). По ней же было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 28 ноября в петербургском Роспотребнадзоре заявили, что случаи отравления после похода в ресторан "Токио Сити" в Приморском районе были зафиксированы более, чем у 20 человек. У некоторых из них нашли сальмонеллу.

Случай массового отравления в Петербурге не первый. Например, осенью 2023 года более 240 петербуржцев отравились после заказа продукции Greenbox в сервисе "Самокат".

Фото: ЗАКС.Ру