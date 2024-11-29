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Новости 10:47

Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении в ресторане "Токио Сити" на Сизова

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении в ресторане "Токио Сити" на Сизова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования массового отравления в ресторане "Токио Сити" на севере Петербурга, об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Сейчас петербургскими следователями расследуется дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст.238 УК РФ). По предварительным данным, отравившихся больше 20 человек.

Бастрыкиным дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, что в петербургском Роспотребнадзоре рассказали, что у некоторых из отравившихся нашли сальмонеллу.

Фото: пресс-служба СК РФ


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