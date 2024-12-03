Глава СПЧ: Правила выдачи мигрантам паспортов должны быть очень жесткими

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев высказался за ужесточение требований к мигрантам, желающим получить российское гражданство, об этом 3 декабря он заявил в интервью РБК.

Он подчеркнул, что Россия должна быть открытой страной, но с четкими и строгими правилами приема. По словам Фадеева, текущая практика, при которой миллионам мигрантов выданы российские паспорта, привела к серьезным проблемам.

"Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов в нашу страну и выдачи им паспортов должны быть очень жесткими. Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов", – сказал глава СПЧ.

Он отметил, что многие дети мигрантов плохо владеют русским языком, а их матери зачастую не говорят на нем вовсе. Это, по мнению Фадеева, препятствует социальной интеграции мигрантов и их превращению в полноправных граждан России.

Глава СПЧ предложил ввести обязательное заключение трудовых контрактов для мигрантов через работодателей. Нарушение условий договора, по его мнению, должно стать основанием для депортации. Он также выделил исключение для иностранных специалистов с уникальными скиллами: им необязательно владеть русским языком для работы в стране.

Напомним, что с 1 декабря в России начался эксперимент по сдаче биометрических данных иностранцами при пересечении границы. Он продлится до конца июня 2025 года.

Фото: пресс-служба СПЧ