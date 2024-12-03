В Петербурге возбуждено дело по факту очередного нападения на скорую помощь

В Приморском районе Петербурга 37-летний мужчина, которому оказывалась медицинская помощь, напал на 31-летнего фельдшера, об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря, на улице Савушкина. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения и наносил медицинскому работнику удары кулаком в голову и живот.

Полиция задержала подозреваемого. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ). В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

Напомним, что это не первое нападение на сотрудников скорой медицинской помощи. В конце ноября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на случай нападения на сотрудника бригады скорой медицинской помощи, где мужчина угрожал врачам убийством.

Фото: ЗАКС.Ру