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Новости 15:24

В Петербурге возбуждено дело по факту очередного нападения на скорую помощь

фото ЗакС политика В Петербурге возбуждено дело по факту очередного нападения на скорую помощь

В Приморском районе Петербурга 37-летний мужчина, которому оказывалась медицинская помощь, напал на 31-летнего фельдшера, об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря, на улице Савушкина. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения и наносил медицинскому работнику удары кулаком в голову и живот.

Полиция задержала подозреваемого. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ). В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

Напомним, что это не первое нападение на сотрудников скорой медицинской помощи. В конце ноября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на случай нападения на сотрудника бригады скорой медицинской помощи, где мужчина угрожал врачам убийством.

Фото: ЗАКС.Ру


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