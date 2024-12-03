Матвиенко: Законодательный процесс не должен превращаться в "лоскутное одеяло"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала законотворцев воздерживаться от практики дробления законопроектов на поправки от разных ведомств. Свое мнение она озвучила 3 декабря на ежегодном совещании со статс-секретарями, сообщает ТАСС.

"Участились случаи дробления законопроектов, когда вносятся многочисленные изменения в базовый закон, разрозненные, разными министерствами и ведомствами <...>. Законодательный процесс не должен превращаться в "лоскутное одеяло", - рассказала Матвиенко.

При этом она отметила, что внесенные таким образом инициативы могут быть нужными, но спикер Совета Федерации считает, что министерства и различные ведомства должны объединять свои предложения в единый законопроект. В качестве примера многочисленных изменений в базовые законы Матвиенко указала на Кодекс об административных правонарушениях, куда за 2023 год корректировки вносились 50 раз.

Также спикер верхней палаты парламента выступила с критикой практики внесения ко второму чтению законопроектов поправок, которые никак не связаны с изначальным документом, пишет "Парламентская газета".

"Вечной темой остаются так называемые паровозы: когда к принятому в первом чтении законопроекту, как вагоны, прицепляют поправки, не связанные с его изначальной концепцией. И так вот "под шумок" пытаются поскорее "закрыть" "горящие" поручения", - описала проблему Матвиенко.

По ее мнению, такие "паровозы" должны остаться в прошлом.

Напомним, ранее Валентина Матвиенко призывала регионы отказываться от планов "мегастроек" в пользу меньших по размеру, но более полезных жителям проектов.

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