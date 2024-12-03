Администрация МО "Прометей" получила представление прокуратуры

Прокуратура Калининского района Петербурга внесла представление администрации МО "Прометей" после проверки деятельности муниципального отдела опеки и попечительства, сообщили на сайте надзорного ведомства 3 декабря.

Претензии прокуратуры вызваны тем, что один из опекунов недееспособного местного жителя не предоставил отчет о хранении и использовании имущества подопечного. По мнению надзорного ведомства, отсутствие этого отчета может нарушать права недееспособного гражданина на защиту от злоупотреблений и неправомерного использования имущества и денег, выделенных на его содержание.

В районной прокуратуре сообщили, что внесенное представление находится на рассмотрении в муниципальной администрации.

Напомним, ранее внимание местных прокуроров привлекла администрация МО "Волковское". Ведомство потребовало от муниципалов отремонтировать неровные дороги во дворах жилых домов.

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