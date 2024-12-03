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Новости 17:45

В Смольном подготовили перечень льготников по тарифу за вывоз мусора

фото ЗакС политика В Смольном подготовили перечень льготников по тарифу за вывоз мусора

В общей сложности девять категорий плательщиков смогут получить право на льготы при оплате вывоза твердых бытовых отходов (ТКО) в случае принятия соответствующего законопроекта, следует из информации на сайте Смольного. Документ был опубликован 3 декабря для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Проект "О единых льготных тарифах на услугу регионального оператора по обращению с ТКО" устанавливает список обладателей привилегий при введении единых льготных тарифов в этой сфере. Это могут быть управляющие компании, ТСЖ, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, творческие работники и общественные организации, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества и лица, заключившие договоры на вывоз отходов, собранных после уборки города. Кроме них, правом на льготы предполагается наделить, в частности, собственников жилых помещений из числа управляющих многоквартирным домом, а также заключивших договор с региональным оператором либо же проживающих в здании, где не заключен контракт на вывоз ТКО.

Компенсация регоператору выпадающих доходов будет выполняться из бюджета Петербурга. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.

В конце сентября на рассмотрение Заксобрания поступил проект поправок в Экологический кодекс Петербурга с предложением организовать просвещение горожан в вопросе раздельного сбора отходов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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