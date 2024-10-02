Петербуржцев будут просвещать о раздельном накоплении отходов

Экологический кодекс Петербурга могут дополнить положением о просвещении горожан в области раздельного накопления мусора, следует из проекта на сайте Заксобрания. Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов, Алексей Макаров, Александр Ходосок и Денис Четырбок.

Инициатива предусматривает дополнение статьи об экологическом просвещении пунктом об информировании горожан касательно порядка накопления ТКО и правил использования экопунктов. Также проект предполагает закрепление понятия экопункта в кодексе.

Под экопунктом депутаты предлагают понимать "роботизированный автомат, предусматривающий сбор товаров или упаковки, которые утратили свои потребительские свойства, в обмен на денежное вознаграждение, купон на скидку для покупки товара и другие возмездные меры".

В пояснительной записке к проекту постулируется необходимость организации в Петербурге системы раздельного накопления и сбора отходов. По мысли законотворцев, способствовать этому должно экологическое просвещение горожан.

Также на сайте ЗакСа появились проекты об учреждении в Петербурге Дня СПбГУ и Дня героической защиты острова Сухо. Предполагается, что первый из них станет городским праздником, а второй — памятной датой.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру