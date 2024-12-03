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Новости 17:48

Петербургских водителей предупредили о гололедице 4 декабря

фото ЗакС политика Петербургских водителей предупредили о гололедице 4 декабря

Водителей в Петербурге и Ленинградской области предупредили об ухудшении погодных условий, которые могут привести к опасной ситуации на дорогах, об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе ГАИ по городу и области.

Уточняется, что в ночь на среду, 4 декабря, ожидается отрицательная температура, а также выпадение осадков в виде мокрого снега. Из-за этого на дорогах может появиться гололедица.

В Госавтоинспекции напомнили, что водителям нужно быть осторожнее при тяжелых погодных условиях, соблюдать скоростной режим и избегать резкого торможения. Пешеходам также порекомендовали быть внимательнее.

Напомним, что во вторник, 3 декабря, МЧС предупредило петербуржцев о неблагоприятных погодных условиях. В Петербурге обещают ветер до 15 м/с.

Фото: ЗАКС.Ру


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