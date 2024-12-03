Комитет Госдумы поддержал 30 поправок ЗакСа Петербурга о местном самоуправлении

Более 30 поправок петербургских депутатов к федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления" были поддержаны профильным комитетом Государственной думы, сообщили 3 декабря в пресс-службе горпарламента.

По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, всего петербургские депутаты подготовили более 50 предложений к федеральному закону о муниципальной власти. Бельский считает, что опыт депутатов ЗакСа, многие из которых прежде были муниципалами, помог составить дельные инициативы, что подтверждается тем, что большая их часть была одобрена.

"В частности, речь шла о повышении прозрачности работы муниципалитетов и усилении ответственности как депутатов, так и муниципальных служащих перед жителями территории. В Петербурге, к сожалению, очень хорошо знают, к чему приводят неконтролируемые политические амбиции отдельных личностей, забывающих об основных обязанностях местного самоуправления", - заявил Бельский.

Поправки депутатов ЗакСа касаются, в частности, возможности роспуска муниципальных советов, обязанности публиковать информацию на сайтах МО, учета мнения граждан об изменениях границ муниципалитетов.

Напомним, в середине ноября ЗакС принял в первом чтении законопроект, который позволит представителям местного самоуправления принимать участие в публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным проектам.

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