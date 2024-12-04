Полиция задержала адвоката из Ленобласти за стрельбу на Литейном

На Литейном проспекте в Петербурге дорожный конфликт между двумя водителями перерос в применение оружия, об этом 4 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Около 14 часов дня во вторник, 3 декабря, в дежурную службу полиции поступило сообщение от мужчины, который заявил, что водитель одного из автомобилей на Литейном проспекте угрожает ему пистолетом.

Правоохранители задержали 50-летнего адвоката из Ленинградской области. В ходе конфликта мужчина достал травматический пистолет, угрожал другому водителю, а потом выстрелил в сторону его ног. Разрешение на оружие у адвоката было получено сравнительно недавно – в марте 2024 года.

Пострадавший, 38-летний сотрудник коммерческой компании, подал заявление в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в начале ноября курсант Военно-космической академии имени Можайского решил пострелять после конфликта в караоке на Садовой улице. Полиция задержала 22-летнего курсанта.

Фото: ЗАКС.Ру