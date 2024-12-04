В Петербурге усилили меры против гололеда из-за "температурных качелей"

Коммунальные службы Петербурга заранее подготовились к ожидаемым перепадам температур, которые приводят к образованию гололеда, об этом 4 декабря в своем Telegram-канале написал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

В ночь на среду, 4 декабря, основные усилия дорожных предприятий были направлены на превентивную обработку улиц, внутридворовых территорий и тротуаров.

Вице-губернатор вместе с главой Красносельского района Олегом Фадеенко провели инспекцию качества уборки района. В ночь на обработку территории вышли 206 дворников, 78 механизаторов и 110 уборочных машин.

Кроме того, Разумишкин проверил условия работы сотрудников коммунальных служб. Внимание уделено наличию зимней формы, состоянию инвентаря и возможности обеспечить работников комфортными условиями для сушки и стирки одежды.

Как отметил чиновник, в ближайшие дни в городе ожидается устойчивый минус. Разумишкин призывает автомобилистов и пешеходов быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Ранее о гололедице на дорогах 4 декабря водителей в Петербурге и Ленинградской области предупредили в Госавтоинспекции. Там отметили, что гололед приводит к опасной ситуации на дорогах.

Фото: Telegram-канала Евгения Разумишкина