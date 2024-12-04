ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:47

В Петербурге усилили меры против гололеда из-за "температурных качелей"

фото ЗакС политика В Петербурге усилили меры против гололеда из-за "температурных качелей"

Коммунальные службы Петербурга заранее подготовились к ожидаемым перепадам температур, которые приводят к образованию гололеда, об этом 4 декабря в своем Telegram-канале написал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

В ночь на среду, 4 декабря, основные усилия дорожных предприятий были направлены на превентивную обработку улиц, внутридворовых территорий и тротуаров.

Вице-губернатор вместе с главой Красносельского района Олегом Фадеенко провели инспекцию качества уборки района. В ночь на обработку территории вышли 206 дворников, 78 механизаторов и 110 уборочных машин. 

Кроме того, Разумишкин проверил условия работы сотрудников коммунальных служб. Внимание уделено наличию зимней формы, состоянию инвентаря и возможности обеспечить работников комфортными условиями для сушки и стирки одежды.

Как отметил чиновник, в ближайшие дни в городе ожидается устойчивый минус. Разумишкин призывает автомобилистов и пешеходов быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Ранее о гололедице на дорогах 4 декабря водителей в Петербурге и Ленинградской области предупредили в Госавтоинспекции. Там отметили, что гололед приводит к опасной ситуации на дорогах. 

Фото: Telegram-канала Евгения Разумишкина


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Разумишкин Евгений Николаевич




Новости4 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама