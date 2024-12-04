Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП с участием мигранта в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по факту ДТП, в котором пострадала жительница Петербурга, сообщает 4 декабря пресс-служба ведомства. Виновником аварии стал водитель из Узбекистана, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. К ответственности его так и не привлекли.

Инцидент произошел в ноябре: водитель грузового автомобиля, подъезжая к пешеходному переходу, не предпринял необходимых действий для предотвращения наезда на женщину, переходившую дорогу. После столкновения он уехал с места ДТП.

Пострадавшая была госпитализирована и перенесла операцию. Однако её обращения в правоохранительные органы не принесли результата.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку. Глава СКР потребовал доложить о предварительных результатах проверки, а по её завершении предоставить итоговый отчет.

Напомним, вчера Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения о действиях таксиста в отношении пожилой петербурженки. В ноябре 2024 года он приехал забрать пенсионерку из больницы после операции. Когда она попросила подвинуть кресло, водитель якобы отказал ей в поездке, вытолкнул из машины, а затем, по словам ее сына, избил.

фото пресс-службы СК РФ