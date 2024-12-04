В Петербурге освободили 3 тысячи квадратов незаконно занимаемых помещений

За последние две недели сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга провели работу по освобождению 19 городских помещений, использовавшихся незаконно, об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Из них три объекта были освобождены принудительно, остальные – добровольно после предъявления требований.

Общая площадь освобожденной недвижимости составила свыше 3 тысяч квадратных метров. Проверки проводились в Адмиралтейском, Колпинском, Петроградском и Центральном районах.

В 14 случаях ранее были заключены договоры аренды, которые к моменту проверок закончили свое действие. Остальные помещения эксплуатировались без оформления имущественных прав.

Наиболее крупным объектом стало помещение площадью более тысячи квадратных метров на Невском проспекте. Бывший арендатор незаконно использовал его для хранения оборудования и как офис.

Напомним, что в середине ноября в Смольном состоялось совещание, посвященное борьбе с несанкционированными свалками, под руководством вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова. Там также пресутствовали представители комитета по контролю за имуществом (ККИ) и комитета по природопользованию.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга