В Госдуме предложили обязать уведомлять владельцев авто перед эвакуацией

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что подготовит законопроект, обязывающий уведомлять владельца автомобиля перед эвакуацией, если транспортное средство не создает критической ситуации на дороге. Об этом депутат сообщил 4 декабря в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что ранее предлагалось внести в КоАП положение о необходимости информировать водителя перед эвакуацией автомобиля. Водителям, в свою очередь, предлагалось оставлять на стекле так называемую автовизитку с контактными данными. При этом парламентарий отметил, что такие изменения должны быть прописаны в первую очередь в правилах дорожного движения.

Нилов добавил, что письма с этой инициативой уже направлены в заинтересованные ведомства. После получения ответов будут предложены поправки в закон "О безопасности дорожного движения" и в КоАП, чтобы закрепить обязанность лиц, принимающих решение об эвакуации, связываться с владельцем автомобиля.

Он также пояснил, что эвакуация транспортного средства является лишь обеспечительной мерой, а не наказанием за правонарушение.

Напомним, похожий законопроект в августе вносил вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. Тогда водителей предложили предупреждать по СМС за 10 минут до эвакуации автомобиля. Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, сославшись на необходимость выделения дополнительных бюджетных ассигнований "для обеспечения доступа должностных лиц к соответствующим информационным системам".

фото: ЗАКС.Ру