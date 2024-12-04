ОСК вложит 100 млрд рублей в модернизацию "Северной верфи"

Модернизация "Северной верфи" в Петербурге обойдется Объединенной судостроительной корпорации в около 100 миллиардов рублей в течение ближайших шести лет, сообщают "Ведомости" 4 декабря.

Процесс модернизации пройдет в три этапа. На первом этапе планируется строительство плавучего дока и эллинга, что позволит верфи строить сухогрузы и танкеры водоизмещением до 35 тысяч тонн. В рамках следующих двух этапов будут возведены новые производственные цеха, обновлены инженерная и транспортная инфраструктуры, а также достроена набережная. Кроме того, запланирована реконструкция корпусообрабатывающих и сборочно-сварочных производств и удлинение сухого дока.

"Фонтанка" обратила внимание, что "Северная верфь" специализируется на серийном строительстве, ремонте и модернизации боевых кораблей, таких как "эсминец", "фрегат" и "корвет", а также на строительстве коммерческих судов с грузоподъемностью до 12 тысяч тонн. По данным на 2021 год, 85,72% акций верфи принадлежит ОСК, 13,55% — Росимуществу, остальные акции размыты среди акционеров ПАО.

За первые девять месяцев текущего года компания показала выручку в 16,941 миллиарда рублей, что превышает показатель предыдущего года (16,521 миллиарда рублей за 2023 год). Однако чистый убыток за этот период вырос до 8,721 миллиарда рублей, по сравнению с 6,934 миллиарда рублей за весь 2023 год.

фото: www.aoosk.ru