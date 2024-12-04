Кризисные центры для семей с детьми появятся в России

В 2025 году в регионах России откроются первые кризисные центры для семей с детьми. Об этом 4 декабря сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на форуме в Общественной палате, передает "Парламентская газета" со ссылкой на ТАСС.

По словам Львовой-Беловой, это нововведение поможет не разлучать семьи в кризисных ситуациях. Она отметила, что в следующем году планируется запуск нового направления — кризисных центров для семей с детьми, которые также называют центрами совместного пребывания.

На данный момент в случае проблемы ребенок изымается из семьи и помещается в социально-реабилитационный центр, пока родители решают свои трудности. Львова-Белова подчеркнула, что создание таких центров, куда можно будет привести всю семью и сразу начать оказывать помощь без разлучения, является очень актуальным и важным шагом.

Ранее Львова-Белова отмечала, что детей с родителями следует разлучать только в случае жестокого обращения, при этом такие случаи составляют всего 2%.

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