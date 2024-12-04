В Ленобласти 67 остановочных ж/д пунктов получат новые названия

Более 60 пунктов Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Ленинградской области ожидают изменения в названиях, об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе ОЖД.

Решение принято в рамках программы по сохранению историко-культурного наследия и улучшению навигации для пассажиров. Новые названия получат 67 станций и будут основываться на топографических особенностях, исторических фактах и культурных традициях местности.

Изменения вступят в силу с 15 декабря 2024 года. Пассажиры смогут ознакомиться с обновленными названиями на официальных ресурсах Октябрьской железной дороги и в расписаниях.

Напомним, что в парке "Дружбы" у станции метро "Международная" заметили некоторые ошибки в стенде с названиями разных стран. Например, Босния и Герцеговина была обозначена только как "Босния".

Фото: ЗАКС.Ру