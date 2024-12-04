В Госдуме предложили дать право россиянам оценивать работу депутатов онлайн

Парламентарии от партии "Новые люди", во главе с замруководителем фракции и заместителем главы комитета по госстроительству и законодательству Сарданой Авксентьевой, 4 декабря внесли в Госдуму законопроект, предлагающий россиянам возможность оценивать эффективность работы депутатов через портал госуслуг, сообщает "Парламентская газета".

На данный момент механизмы оценки деятельности депутатов всех уровней со стороны граждан отсутствуют, а оценивать работу губернаторов и глав муниципалитетов могут только президент России и правительство. Авторы законопроекта подчеркнули, что это ограничивает граждан в возможности выразить свое мнение о работе депутатов и чиновников, что способствует снижению доверия к власти и увеличивает разрыв между интересами граждан и действиями госслужащих.

Предлагается ввести систему ежегодной оценки работы депутатов Госдумы, муниципальных депутатов, губернаторов и глав городов и районов. Оценка будет проводиться анонимно через портал "Госуслуги", с созданием специальной функции для голосования.

Граждане смогут оценивать деятельность депутатов и чиновников на основе того, насколько их работа улучшает жизнь населения и насколько они эффективно выполняют свои обязанности. Оценки будут анонимными и агрегироваться для формирования публичных рейтингов, доступных как для граждан, так и для властей.

Разработчики уверены, что реализация этой инициативы повысит эффективность государственного управления всех уровней и создаст стимулы для депутатов и чиновников работать лучше. Кроме того, система оценок позволит выявить наиболее актуальные проблемы и оперативно их решать. Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

Напомним, недавно вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев ("Новые люди") предложили информировать граждан о новых схемах мошенничества через портал "Госуслуги". Депутаты предложили создать систему уведомлений, которая будет включать описания новых мошеннических схем, рекомендации по безопасности и инструкции по предотвращению преступлений.

фото: ЗАКС.Ру