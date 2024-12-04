Шишкина о Бельском: "Человек, который знает футбол и чувствует его"

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" в Законодательном собрании Петербурга Марина Шишкина высказалась по поводу избрания председателя городского парламента Александра Бельского на должность президента городской Федерации футбола, об этом 4 декабря она рассказала журналистам после заседания ЗакСа.

Она выразила уверенность в том, что Бельский с большим энтузиазмом вложиться в этот вид спорта, который и сама любит.

"Александр Николаевич безумный болельщик футбола. Он не просто играет в футбол, он еще и болельщик. Мы с ним периодически встречаемся на стадионе нашем, и он фактически не пропускает ни одной игры. Это человек который знает футбол, чувствует его, понимает важность этого вида спорта, и то, что он возглавил эту общественную организацию с таким энтузиазмом – вот мне это понравилось", – сказала Шишкина.

Также парламентарий затронула вопрос, связанный с Fan ID. Она заявила, что выступает за его отмену и считает ситуацию с тем, что на чемпионате трибуны пустые, удручающей, так как игра идет не только на поле, но и на трибунах.

Напомним, что в понедельник, 2 декабря, председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского избрали президентом Федерации футбола в Северной столице. Он заменил на этом посту бывшего игрока "Зенита" Алексея Игонина.

Фото: ЗАКС.Ру