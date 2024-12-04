На Малодетскосельском проспекте в дыру провалилась машина из-за разлива кипятка

В Адмиралтейском районе Петербурга из-за прорыва трубы и разлива кипятка один из автомобилей провалился в дыру на дороге, об этом 4 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в среду, 4 декабря, на Малодетскосельском проспекте. Из-за пара видимости на дороге почти нет, поэтому разобрать какие-то подробности произошедшего на видео издания тяжело. При этом видно, как одна из машин, застряла в дыре на выезде из двора на проспект.

Сейчас на месте работают сотрудники аварийной службы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" для устранения коммунальной аварии.

Напомним, что в конце ноября разлив кипятка случился на улице Маршала Захарова. В результате произошедшего пострадали три человека. В больницу они попали с ожогами легкой степени.

Фото: ЗАКС.Ру