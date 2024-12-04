Путин потребовал скоординированных действий по снижению инфляции

Уровень инфляции в России находится на "достаточно высоком" уровне, признал президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме "Россия зовет!" 4 декабря. В связи с этим он высказался о необходимости совместных действий Центробанка и правительства по противодействию росту цен.

В своем выступлении Путин заявил о том, что руководство страны стремится не "раздувать" государственные расходы, а повышать их эффективность ради долгосрочного экономического роста. При этом он отметил важность не допущения каких-либо перекосов ключевых макроэкономических параметров и разбалансировки отдельных отраслей.

— В том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится, знаете наверняка, на достаточно высоком уровне, <...> у нас это 8,8 % в годовом выражении. Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России. Подчеркну: это не призыв, не пожелание, а, думаю, прямое руководство к действию, — заявил глава государства.

В то же время кабмин и Банк России понимают важность коммуникации и координируют свою работу, добавил Путин и призвал бороться с инфляцией, не допуская при этом структурных перегибов, "включая риски увеличения разрыва в доходах граждан и сокращения доходной базы регионов России".

За несколько часов до выступления Путина глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. С конца октября показатель установлен на отметке в 21 % годовых, что обусловлено мерами регулятора по сдерживанию инфляции. Целевым уровнем показателя ЦБ называет 4 % годовых.

Андрей Казарлыга, фото: сайт форума "Россия зовет!" (скриншот трансляции)