Набиуллина допустила возможность увеличения ключевой ставки в декабре

Центробанк допускает возможность увеличения ключевой ставки в декабре, заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. В то же время из ее слов следовало, что это "еще не предопределено".

"Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено", — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Глава ЦБ отметила появление нового проинфляционного фактора в виде роста курса валют, а заодно упомянула об увеличении цен в стране. В то же время сейчас наблюдается "замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов", следовало из ее слов.

Решение о размере ключевой ставки будет приниматься на следующем заседании совета директоров Центробанка. По словам Набиуллиной, к этому моменту планируется получить больше данных, в том числе касательно планов банков по кредитованию.

С конца октября размер ключевой ставки составляет 21 % годовых, что на два процентных пункта превышает предыдущее значение. Согласно данным ЦБ, уровень инфляции в октябре достиг отметки в 8,5 %. Это более чем в два раза превышает ключевой показатель регулятора, который стремится снизить инфляцию до 4 %. Выйти на подобный уровень ЦБ рассчитывает в 2026 году.

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